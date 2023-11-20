Одружилися менш як пів року тому: журналістка та її чоловік загинули в ДТП з військовим авто (фото)

Попередньо відомо, що автомобіль журналістки занесло

Увечері неділі, 19 листопада, на трасі Дніпро-Миколаїв сталося зіткнення військового автомобіля та легковика, в якому перебувала журналістка зі своїм чоловіком.

Як інформує пресслужба ДБР, трагедія сталася неподалік села Єфремівка близько шостої години вечора. Внаслідок отриманих травм жінка та її пасажир загинули по дорозі до лікарні.

Зазначається, що кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил керування або експлуатації бойової, спеціальної або транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого), санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Як інформує видання "Новини N", йдеться про їхню співробітницю Олену Левицьку та її чоловіка Сергія.

"У складних погодних умовах легковий автомобіль "ZAZ Форза" занесло, і він зіткнувся з мікроавтобусом, що рухався у зустрічному напрямку", — йдеться в повідомленні.

У виданні зазначили, що 29-річна Левицька одружилася лише п’ять місяців тому, а її обранцем став бойовий офіцер, який з перших днів захищав Україну на полі бою.

"Олена Левицька в останні п’ять років працювала в "Новинах-N", саме у нас пройшло її становлення як журналіста. Олену любили та цінували в колективі за характер, веселу вдачу та доброту, глибокий професіоналізм та порядність", — додали у виданні.

Олена Левицька

Олена Левицька із чоловіком

Як повідомлялося раніше, 19 листопада в Польщі в результаті автомобільної аварії загинули дві жінки та дитина з України. Трагедія сталася близько 4:30 у Верешині біля Грубешова у Люблінському воєводстві.