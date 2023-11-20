Поженились менее полугода назад: журналистка и ее муж погибли в ДТП с военным авто (фото)

Предварительно известно, что автомобиль журналистки занесло

Вечером воскресенья, 19 ноября, на трассе Днепр-Николаев произошло столкновения военного автомобиля и легковушки, в которой находилась журналистка со своим супругом.

Как информирует пресс-служба ГБР, трагедия произошла неподалеку села Ефремовка около шести часов вечера. В результате полученных травм женщина и ее пассажир погибли по пути в больницу.

Отмечается, что уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего), санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как информирует издание "Новости N", речь идет об их сотруднице Елене Левицкой и ее муже Сергее.

"В сложных погодных условиях легковой автомобиль "ZAZ Форза" занесло, и он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом", — говорится в сообщении.

В издании отметили, что 29-летняя Левицкая вышла замуж лишь пять месяцев назад, а ее избранником стал боевой офицер, который с первых дней защищал Украину на поле боя.

"Елена Левицкая в последние пять лет работала в "Новинах-N", именно у нас прошло ее становление как журналиста. Елену любили и ценили в коллективе за характер, веселый нрав и доброту, глубокий профессионализм и порядочность", — добавили в издании.

Елена Левицкая

Елена Левицкая с мужем

Как сообщалось ранее, 19 ноября в Польше в результате автомобильной аварии погибли две женщины и ребенок из Украины. Трагедия произошла около 4:30 в Верешине возле Грубешова в Люблинском воеводстве.