Бус с украинцами влетел в дерево: в Польше произошло смертельное ДТП (фото)

Причины ДТП пока не установлены

Утром 19 ноября в Польше в результате автомобильной аварии погибли две женщины и ребенок из Украины. Трагедия произошла около 4:30 в Верешине возле Грубешова в Люблинском воеводстве.

Как сообщает Radio Szczecin, на прямом участке дороги водитель микроавтобуса внезапно съехал налево и врезался в растущее на обочине дерево. Отмечается, что в транспортном средстве находились 10 человек. Все они граждане Украины.

Как заявила пресс-секретарь Грубешевской полиции Эдита Кристковьяк, две женщины и шестилетний ребенок погибли на месте. Остальные пассажиры, по ее словам, были доставлены в больницу.

Следует отметить, что ДТП произошло на дороге, ведущей к пограничному переходу с Украиной "Долгобычев — Угринов". В настоящее время дорога № 844 перекрыта. На месте работают экстренные службы, выясняющие детали аварии.

Верешин на карте

Напомним, польские автоперевозчики заявили, что намерены перекрыть пункт пропуска для грузовых автомобилей – "Шегини – Медика". Начиная с 6 ноября , они начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.