В Киеве пьяная девушка без прав устроила смертельное ДТП: она сбежала с места аварии (фото)

Злоумышленницу задержали по горячим следам

В Голосеевском районе столицы произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате аварии погибло два человека, а виновница ДТП скрылась с места дорожно-транспортного происшествия.

Правоохранители оперативно установили личность горе-водительницы и задержали ее. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Так, во вторник вечером, 14 ноября, на улице Старокиевской, что Голоссевском районе Киева, дорогу не поделили легковые автомобили Toyota и Audi, которые столкнулись "лоб в лоб".

В результате произошедшего 40-летний водитель и 39-летний пассажир "Тойты" скончались на месте ДТП. Водитель же Audi скрылась с места аварии.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали виновницу ДТП. Как оказалось, за рулем "Ауди" во время аварии сидела 20-летняя девушка. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и не имела прав, однако ее 34-летний товарищ позволил ей прокатиться за рулем его автомобиля.

Фото с места аварии

Также сообщается, что в июне текущего года 20-летняя виновница смертельного ДТП через суд уже была лишена прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушение ПДД. Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Стоит отметить, что мужчине, который пустил за руль своего авто нетрезвую девушку, также грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото с места аварии

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве женщину-военную сбили на "зебре": у нее серьезные травмы. На въезде в Киев водитель автомобиля Renault сбил женщину-военную, которая несла службу на блокпосту и переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло в Деснянском районе столицы.