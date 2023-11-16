У Києві п’яна дівчина без прав влаштувала смертельну ДТП: вона втекла з місця аварії (фото)

Зловмисницю затримали дуже швидко

У Голосіївському районі столиці сталося лобове зіткнення двох автомобілів. Внаслідок аварії загинуло двоє людей, а винуватиця ДТП втекла з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Правоохоронці оперативно встановили особу горе-водійки та затримали її. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Так, у вівторок увечері, 14 листопада, на вулиці Старокиївській, що в Голосіївському районі Києва, дорогу не поділили легкові автомобілі Toyota і Audi, які зіткнулися "лоб у лоб". Внаслідок події 40-річний водій та 39-річний пасажир "Тойти" померли на місці ДТП. Водійка ж Audi зникла з місця аварії.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали винуватицю ДТП. Як виявилось, за кермом "Ауді" під час аварії сиділа 20-річна дівчина.

Вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння і не мала прав, проте її 34-річний товариш дозволив їй покататися за кермом його автомобіля.

Фото з місця аварії

Також повідомляється, що у червні поточного року 20-річна винуватиця смертельної ДТП через суд вже була позбавлена прав за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та порушення правил дорожнього руху. Дівчині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Варто зазначити, що чоловікові, який пустив за кермо свого авто нетверезу дівчину, також загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Фото з місця аварії

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві жінку-військову збили на "зебрі" : у неї серйозні травми. На в’їзді до Києва водій автомобіля Renault збив жінку-військову, яка несла службу на блокпосту і переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. ДТП сталося у Деснянському районі столиці.