У Київській області на трасі водій живцем згорів в автомобілі

На місці ДТП працювали правоохоронці, рятувальники та медики

У п’ятницю, 10 листопада, на кордоні Київської та Черкаської областей сталася смертельна аварія. Так, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, злетів з проїжджої частини та врізався у металевий відбійник.

В результаті цього авто перекинулося на дах і почало горіти. Про це повідомили у прес-службі Поліції Київської області.

Так, на трасі "Київ-Одеса" водій легкового автомобіля Renault втратив контроль над транспортним засобом та злетів із проїжджої частини. Внаслідок цього авто врізалося в металевий відбійник, перекинулося і почало горіти. На жаль, чоловік не зміг вибратися із салону та загинув на місці події — він згорів живцем.

Рятувальники, які прибули на виклик, загасили авто і виявили в салоні тіло водія. Причини та обставини події встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві сталася серйозна ДТП і через це було ускладнено рух. Масштабна ДТП сталася на Бориспільському шосе за два кілометри від Харківської площі.

У зв’язку з цим рух по шосе був значно ускладнений у напрямку Києва. Автовласники могли їхати тільки середньою смугою і через це утворилася значна пробка.