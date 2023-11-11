В Киевской области на трассе водитель живьем сгорел в автомобиле

На месте ДТП работали правоохранители, спасатели и медики

В пятницу, 10 ноября, на границе Киевской и Черкасской областей произошла смертельная авария. Так, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, слетел с проезже части и врезалс в металлический отбойник.

В результате произошедшего авто перевернулось на крышу и начало гореть. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области.

Так, на трассе "Киев-Одесса" водитель легкового автомобиля Renault утратил контроль над транспортным средством и слетел с проезжей части. В результате этого авто врезалось в металлический отбойник, перевернулось и начало гореть. К сожалению, мужчина не смог выбраться из салона и погиб на месте происшествия сгорев заживо.

Прибывшие на вызов спасатели потушили авто и обнаружили в салоне тело водителя. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве произошло серьезное ДТП и из-за этого было затруднено движение. Масштабное ДТП произошло на Бориспольском шоссе в двух километрах от Харьковской площади.

В связи с этим движение по шоссе было значительно затруднено в направлении Киева. Автовладельцы могли ехать только по средней полосе и из-за этого образовалась значительная тянучка.