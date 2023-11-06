Как в кино: в Киеве произошло необычное ДТП (видео)

Виновник аварии оказался в состоянии алкогольного опьянения

Ночью в Соломенском районе Киева произошло ДТП при участии легковых автомобилей Geely и Skoda. Виновник произошедшего пытался сбежать с места аварии, но ему помешала случайность.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева. Правоохранителям удалось задержать горе-водителя и выписать ему сразу несколько протоколов.

В полицию позвонил неравнодушный горожанин, который сообщил о необычном ДТП в Соломенском районе столицы. Прибывшие на вызов патрульные установили, что ночью водитель Geely врезался в припаркованное авто марки Skoda. Мужчина собирался покинуть место аварии, но его автомобиль внезапно зацепился за "Шкоду". Он вернулся утром на парковку и постарался вновь уехать, но Skoda намертво прицепилась к его машине. Таким образом водителю не удалось сбежать, а о ситуации сообщили патрульным.

В ходе общения с водителем Geely полицейские установили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. У него в крови было обнаружено 2,90 промилле алкоголя. Мужчина признался, что он употреблял алкоголь утром — уже после аварии.

Кроме этого, патрульные выяснили, что горе-водитель через суд был лишен прав управления автотранспортом. На мужчину было составлено сразу несколько админпротоколов. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве пьяный водитель совершил ДТП с 11 автомобилями. В Киеве патрульные полицейские остановили водителя иномарки, который совершил столкновение с 11 машинами, которые были припаркованы во дворе жилого многоэтажного дома. Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.