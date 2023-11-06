Як у кіно: у Києві сталася незвичайна ДТП (відео)

Винуватець аварії опинився у стані алкогольного сп’яніння

Вночі в Солом’янському районі Києва сталася ДТП за участю легкових автомобілів Geely та Skoda. Винуватець події намагався втекти з місця аварії, але йому завадила випадковість.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва. Правоохоронцям вдалося затримати горе-водія та скласти на нього одразу кілька протоколів.

До поліції зателефонував небайдужий городянин, який повідомив про незвичайну ДТП у Солом’янському районі столиці. Патрульні, що прибули на виклик, встановили, що вночі водій Geely врізався в припарковане авто марки Skoda. Чоловік збирався втекти з місця аварії, але його автомобіль раптово зачепився за "Шкоду".

Він повернувся вранці на парковку і постарався знову поїхати, але Skoda намертво причепилась до його машини. Таким чином, водієві не вдалося втекти, а про ситуацію повідомили патрульним.

Під час спілкування з водієм Geely поліцейські встановили, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння. У нього в крові було виявлено 2,90 проміле алкоголю. Чоловік зізнався, що він вживав алкоголь уранці вже після аварії.

Крім цього, патрульні з’ясували, що горе-водія через суд було позбавлено прав керування автотранспортом. На чоловіка було складено одразу кілька адмінпротоколів. Його подальшу долю вирішить суд.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві п’яний водій скоїв ДТП з 11 автомобілями. У Києві патрульні поліцейські зупинили водія іномарки, який зіткнувся з 11 машинами, які були припарковані у дворі житлового багатоповерхового будинку. Як виявилося, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.