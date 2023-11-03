Перед тим як збити дівчину, нардеп потрапив під штраф: нові подробиці смертельної ДТП

За цим авто вже кілька разів фіксували перевищення швидкості

Автомобіль "Mercedes-Benz GLE", керуючи яким народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив 18-річну дівчину, за 40 хвилин до смертельної ДТП перевищував швидкість. Це зафіксували камери, а також був згенерований штраф у розмірі 340 гривень.

Як пишуть "Схеми", факт перевищення швидкості вдалось з’ясувати за допомогою сервісу перевірки адміністративних правопорушень МВС. За цими даними, о 9:03 3 листопада камери зафіксували, що швидкість автівки “Mercedes-Benz GLE 300D”, якою народний депутат Ніколаєнко рухався трасою Київ-Чоп, в районі села Новогородецьке Житомирської области становила 165 км/год.

Водночас радар системи МВС зафіксував дещо нижчу швидкість – 162 км/год. За даними сервісу, на цій ділянці траси допустима швидкість складає 110 км/год. Отже, перевищення швидкості складало 52-55 км/год.

Інформація з сервісу МВС

Село Новогородецьке, біля якого було зафіксоване перевищення швидкості

За даними поліції, смертельна ДТП за участі нардепа сталася близько 9:45 у селі Березівка Житомирської області. Це за 63 км від місця, де система фіксації порушень згенерувала штраф за перевищення швидкості.

Село Березівка, де сталася смертельна ДТП

Також видання зазначає, що, за даними сервісу МВС, починаючи з квітня 2023 року, за цим автомобілем зафіксовано 9 випадків порушення швидкісного режиму. Крім того, журналісти з’ясували, що цей автомобіль належить цивільній дружині нардепа Катерині Вайдич, яку сам Ніколаєнко вказував у своїй декларації.

Катерині Вайдич

За даними "Схем", Mercedes-Benz GLE 300D 2023 року випуску Вайдич набула у власність у вересні цього ж року, про що свідчить реєстр власників автотранспортних засобів. На сайті офіційного дилера орієнтовна вартість такої нової автівки складає від 3 млн гривень. Вайдич є співвласницею та директоркою фірми "МХП-ТРЕЙД ФУДЗ" разом з аграрним магнатом Юрієм Косюком.

Mercedes-Benz GLE 300D

Як повідомляв "Телеграф", Андрій Ніколаєнко офіційно прокоментував смертельну ДТП. Він зізнався, що справді перебував за кермом автомобіля, який наїхав на дівчину. Також він назвав трагедію "найстрашнішим, що може статися" у житті водія.