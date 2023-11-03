Перед тем, как сбить девушку, нардеп попал под штраф: новые подробности смертельного ДТП

За этим авто уже несколько раз фиксировали превышение скорости

Автомобиль "Mercedes-Benz GLE", управляя которым народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко сбил 18-летнюю девушку, за 40 минут до смертельного ДТП превышал скорость. Это зафиксировали камеры, а также был сгенерирован штраф в размере 340 гривен.

Как пишут "Схемы", факт превышения скорости удалось выяснить с помощью сервиса проверки административных правонарушений МВД. По этим данным, в 9:03 3 ноября камеры зафиксировали, что скорость автомобиля "Mercedes-Benz GLE 300D", на котором народный депутат Николаенко двигался по трассе Киев-Чоп, в районе села Новогородецкое Житомирской области составляла 165 км/ч.

В то же время радар системы МВД зафиксировал несколько более низкую скорость – 162 км/ч. По данным сервиса, на этом участке трассы допустимая скорость составляет 110 км/ч. Следовательно, превышение скорости составляло 52-55 км/ч.

Информация с сервиса МВД

Село Новогородецкое, возле которого было зафиксировано превышение скорости

По данным полиции, смертельное ДТП с участием нардепа произошло около 9:45 в селе Березовка Житомирской области. Это в 63 км от места, где система фиксации нарушений сгенерировала штраф за превышение скорости.

Село Березовка, где произошло смертельное ДТП

Также издание отмечает, что, по данным сервиса МВД, начиная с апреля 2023 года, за этим автомобилем зафиксировано 9 случаев нарушения скоростного режима. Кроме того, журналисты выяснили, что этот автомобиль принадлежит гражданской жене нардепа Екатерине Вайдыч, которую сам Николаенко указывал в своей декларации.

Екатерине Вайдыч

По данным "Схем", Mercedes-Benz GLE 300D 2023 года выпуска Вайдич приобрела в собственность в сентябре этого же года, о чем свидетельствует реестр владельцев автотранспортных средств. На сайте официального дилера ориентировочная стоимость такого нового автомобиля составляет от 3 млн гривен. Вайдич является совладелицей и директором фирмы "МХП-ТРЕЙД ФУДЗ" вместе с аграрным магнатом Юрием Косюком.

Mercedes-Benz GLE 300D

Как сообщал "Телеграф", Андрей Николаенко официально прокомментировал смертельное ДТП. Он признался, что действительно находился за рулем автомобиля, наехавшего на девушку. Также он назвал трагедию "самым страшным, что может произойти" в жизни водителя.