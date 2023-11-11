В Киеве произошло серьезное ДТП: движение затруднено (видео)

На месте работало сразу несколько экипажей скорой помощи

Утром в субботу, 11 ноября, на Бориспольском шоссе произошла авария при участии двух грузовых автомобилей. Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения и это практически полностью парализовали движение по трассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Так, масштабное ДТП произошло на Бориспольском шоссе в двух километрах от Харьковской площади. В связи с этим движение по шоссе было значительно затруднено в направлении Киева.

Автовладельцы могли ехать только по средней полосе и из-за этого образовалась значительная тянучка.

На месте аварии работали правоохранители и несколько бригад скорой помощи. В результате аварии части от грузовиков разлетелись по всей дороге.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

ДТП произошло на Бориспольском шоссе

ДТП произошло на Бориспольском шоссе

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