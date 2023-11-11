У Києві сталася серйозна ДТП: рух ускладнений (відео)

На місці працювало одразу кілька екіпажів швидкої допомоги

Вранці у суботу, 11 листопада, на Бориспільському шосе сталася аварія за участю двох вантажних автомобілів. Обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження і це практично повністю паралізували рух трасою.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва. За попередніми даними, в аварії ніхто не постраждав.

Так, масштабна ДТП сталася на Бориспільському шосе за два кілометри від Харківської площі. У зв’язку з цим рух шосе був значно утруднений у напрямку Києва.

Автовласники могли їхати тільки середньою смугою і через це утворилася значна пробка.

На місці аварії працювали правоохоронці та кілька бригад швидкої допомоги. Внаслідок аварії частини від вантажівок розлетілися всією дорогою.

Причини та обставини події встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

ДТП сталося на Бориспільському шосе

ДТП сталося на Бориспільському шосе

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві жінку-військову збили на "зебрі" : у неї серйозні травми. На в’їзді до Києва водій автомобіля Renault збив жінку-військову, яка несла службу на блокпосту і переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

ДТП сталося по проспекту Броварському, що у Деснянському районі столиці. Як виявилося, водій на момент аварії був тверезий — це підтвердила перевірка на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Драгер.