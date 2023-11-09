На Київщині водій скоїв потрійну ДТП: наслідки та фото
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На місці події працювали правоохоронці та медики швидкої допомоги
Увечері в середу, 8 листопада, на вулиці Старокиївській у Борисполі, що на Київщині, сталася потрійна ДТП. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Київської області. Як виявилося, водій був п’яний.
Слідство встановило, що водій автомобіля "ВАЗ" порушив правила правил дорожнього руху і здійснив наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen Passat. Від поштовху Volkswagen врізався у припаркований Volkswagen Golf.
Під час спілкування з водієм патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння, проте водій відмовився від огляду на стан сп’яніння.
Крім того, у водія не було страховки. На порушника склали одразу кілька протоколів. Його подальшу долю вирішить суд.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що статистика вас здивує: скільки пішоходів гине на вулицях Києва в ДТП. Так, відомо, що на початок поточного року лише у межах міста Києва було зафіксовано 589 аварій за участю пішоходів. З них загинуло 52 особи та було травмовано 510 людей.