На Київщині водій скоїв потрійну ДТП: наслідки та фото

На місці події працювали правоохоронці та медики швидкої допомоги

Увечері в середу, 8 листопада, на вулиці Старокиївській у Борисполі, що на Київщині, сталася потрійна ДТП. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Київської області. Як виявилося, водій був п’яний.

Фото з місця ДТП

Слідство встановило, що водій автомобіля "ВАЗ" порушив правила правил дорожнього руху і здійснив наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen Passat. Від поштовху Volkswagen врізався у припаркований Volkswagen Golf.

Під час спілкування з водієм патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння, проте водій відмовився від огляду на стан сп’яніння.

Крім того, у водія не було страховки. На порушника склали одразу кілька протоколів. Його подальшу долю вирішить суд.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що статистика вас здивує: скільки пішоходів гине на вулицях Києва в ДТП. Так, відомо, що на початок поточного року лише у межах міста Києва було зафіксовано 589 аварій за участю пішоходів. З них загинуло 52 особи та було травмовано 510 людей.