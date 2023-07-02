Пілот Формули загинув під час перегонів: смертельна аварія потрапила на відео

Смертельний інцидент стався у Бельгії

У суботу, 1 липня, під час перегонів юніорської серії Formula Regional Championship by Alpine (FRECA) сталася смертельна аварія. У квітні під час підготовки до ралі WRC загинув відомий автогонщик Крейг Брін.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1 на своїй офіційній сторінці у Twitter. Внаслідок інциденту на трасі Спа-Франкоршам (Бельгія) загинув 18-річний нідерландський автогонщик Ділано ван’т Гофф.

Ділано на великій швидкості втратив керування на прямій і опинився поперек траси, внаслідок чого в нього врізався болід Адама Фітцджеральда. Через дощ та погану видимість уникнути трагедії не вдалося. Додамо, що Ван’т Гофф отримав травми, несумісні з життям, а Фітцджеральда було доставлено до медичного центру, у гонщика було пошкоджено плече.

Момент аварії потрапив на відео:

"Ми засмучені звісткою про смерть Ділано ван’т Гоффа на Спа-Франкоршам. Ділано помер, переслідуючи свою мрію досягти вершини автоспорту. Всі наші думки з родичами та близькими загиблого", — йдеться у повідомленні від F1.

Раніше повідомлялося, що юна зірка автоспорту загинула у ДТП.

Нагадаємо, що на змаганнях в Австралії загинув відомий автогонщик, який врізався в телевізійну вежу на швидкості 320 км/год.