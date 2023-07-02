Пилот Формулы погиб во время гонки: смертельная авария попала на видео

Смертельный инцидент произошел в Бельгии

В субботу, 1 июля, во время гонки юниорской серии Formula Regional Championship by Alpine (FRECA) произошла смертельная авария. В апреле во время подготовки к ралли WRC погиб известный автогонщик Крейг Брин.

Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1 на своей официальной странице в Twitter. В результате инцидента на трассе Спа-Франкоршам (Бельгия) погиб 18-летний нидерландский автогонщик Дилано ван'т Хофф.

Дилано на большой скорости потерял управление на прямой и оказался поперек трассы, в результате чего в него врезался болид Адама Фитцджеральда. Из-за дождя и плохой видимости избежать трагедии не удалось. Добавим, что Ван'т Хофф получил травмы, несовместимые с жизнью, а Фитцджеральд был доставлен в медицинский центр, у гонщика было повреждено плечо.

Момент аварии попал на видео:

"Мы опечалены известием о смерти Дилано ван'т Хоффа на Спа-Франкоршам. Дилано умер, преследуя свою мечту достичь вершины автоспорта. Все наши мысли с родственниками и близкими погибшего", — гласит сообщение от F1.

Ранее сообщалось, что юная звезда автоспорта погиб в ДТП.

Напомним, что на соревнованиях в Австралии погиб известный автогонщик, который врезался в телевизионную вышку на скорости 320 км/час.