В Киевской области водитель совершил тройное ДТП: последствия и фото

На месте происшествия работали правоохранители и медики скорой помощи

Вечером в среду, 8 ноября, на улице Старокиевской в Борисполе Киевской области произошло тройное ДТП. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киевской области. Как оказалось, водитель был пьян.

Фото с места ДТП

Следствие установило, что водитель автомобиля "ВАЗ" нарушил правила ПДД и совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen Passat. От толчка Volkswagen врезался в припаркованный Volkswagen Golf.

Во время общения с водителем патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, однако водитель отказался учитывать состояние опьянения.

Кроме того, у водителя не было страховки. На нарушителя составили сразу несколько протоколов. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Ранее Телеграф сообщал, что статистика вас удивит: сколько пешеходов погибает на улицах Киева в ДТП. Так, известно, что к началу текущего года только в пределах города Киева было зафиксировано 589 аварий с участием пешеходов. Из них погибли 52 человека и были травмированы 510 человек.