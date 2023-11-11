У Києві п’яний водій розбив п’ять автомобілів та влаштував бійку з власниками: подробиці ДТП (відео)

Щоб заспокоїти пристрасті, довелося викликати спецпризначенців

У Києві сталася чергова ДТП, в якій нетверезий іноземець розбив одразу п’ять інших автомобілів, а потім із друзями поліз у бійку з їхніми власниками.

Як інформує пресслужба поліції Києва, інформація про аварію на Відрадному проспекті надійшла близько 21:30. Повідомляється, що водій BMW зіткнувся з п’ятьма припаркованими автомобілями.

Власники автомобілів почали обурюватися, через що виник словесний конфлікт, який потім переріс у бійку. Щоб погасити полум’я конфлікту, правоохоронцям довелося викликати спецпризначенців із полку №1 та поліцію охорони.

Інформації про постраждалих наразі не надходило. Правопорушника змогли затримати, деталі його провини буде з’ясовано під час подальшого слідства.

На відеозаписах, які потрапили до "Телеграфа", можна помітити масштаби пошкоджень.

Обережно, на кадрах є нецензурна лексика

Як повідомляє dtp.kiev.ua, іноземець є громадянином Грузії, однак точного підтвердження цієї інформації немає.

Після того, як водії постраждалих автомобілів почали озвучувати претензії, той викликав допомогу у вигляді своїх друзів.

Серйозної бійки вдалося уникнути.

Як повідомлялося раніше, вранці 11 листопада на Бориспільському шосе сталася аварія за участю двох вантажних автомобілів. Обидва транспортні засоби отримали значні пошкодження та практично повністю паралізували рух трасою.