В Киеве пьяный водитель разбил пять автомобилей и устроил драку с владельцами: подробности ДТП (видео)

Чтобы успокоить страсти, пришлось вызывать спецназ

В Киеве произошло очередное ДТП, в котором нетрезвый иностранец разбил сразу пять других автомобилей, а затем с друзьями полез в драку с их владельцами.

Как информирует пресс-служба полиции Киева, информация об аварии на Отрадном проспекте поступила около 21:30. Сообщается, что там водитель BMW столкнулся с пятью припаркованными автомобилями.

Владельцы автомобилей начали возмущаться, из-за чего возник словесный конфликт, который затем перерос в драку. Чтобы погасить пламя конфликта, правоохранителям пришлось вызывать спецназовцев из полка №1 и полицию охраны.

Информации о пострадавших пока не поступало. Правонарушителя смогли задержать, детали его вины будут выяснены в ходе дальнейшего следствия.

На видеозаписях, которые попали в распоряжение "Телеграфа" можно заметить масштабы повреждений.

Осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика

Как сообщает dtp.kiev.ua, иностранец является гражданином Грузии, однако точного подтверждения этой информации нет.

После того как водители пострадавших автомобилей начали озвучивать претензии, тот вызвал подмогу в виде своих друзей.

Серьезной драки удалось избежать.

Как сообщалось ранее, утром 11 ноября на Бориспольском шоссе произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. Оба транспортных средства получили значительные повреждения и практически полностью парализовали движение по трассе.