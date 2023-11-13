У Києві сталася серйозна ДТП: частини машин розлетілися дорогою (відео)

Причини аварії встановлюються

У понеділок, 13 листопада, у Святошинському районі Києва сталася серйозна ДТП. На Борщагівці дорогу не поділили два легкові автомобілі.

На місці працювали правоохоронці, які мають з’ясувати всі деталі аварії. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Київський движ".

Так, відомо, що на Борщагівці зіткнулися два легкові автомобілі. Обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження, а частини машин розлетілися проїжджою частиною.

Варто зазначити, що інформації щодо постраждалих на даний момент немає. Причини та обставини ДТП встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

Аварія сталася на Борщагівці

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що з’явилися ексклюзивні фото та відео з місця масштабної ДТП із бійкою у Києві. Так, іноземець, який вчинив масштабну ДТП у Києві на Відрадному проспекті 11 листопада і вчинив бійку, пройшов огляд за допомогою драгера. Результат показав, що у крові чоловіка було 1,84 проміле. Передбачуваного винуватця ДТП затримали співробітники поліції. Усі обставини події з’ясовуються.