Винуватець випив пристойно: ексклюзивні фото та відео з місця масштабної ДТП із бійкою у Києві

Усі обставини події з’ясовуються

Іноземець, який влаштував масштабну ДТП у Києві на Відрадному проспекті 11 листопада і вчинив потім бійку, пройшов огляд за допомогою драгера. Результат показав, що у крові чоловіка було 1,84 проміле.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва на своїй сторінці у Facebook. "Телеграф" своєю чергою публікує у цьому матеріалі ексклюзивні фотографії та відео, які опинилися у розпорядженні видання.

Наголошується, що масштабна аварія на проспекті Відрадному призвела до затримання руху транспорту. Винуватця ДТП затримали співробітники поліції. Усі обставини події з’ясовуються.

Варто додати, що такий показник проміле свідчить про сп’яніння середнього ступеня. На цій стадії може мозок більше не фіксує те, що відбувається. Моторні функції сильно порушені.

При цьому людина, у якої в крові виявлено від 1,5 до 2,5 проміле, може відчувати такі симптоми: головний біль, слабкість, спрагу, знижений настрій з апатією або дратівливістю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві сталася незвичайна ДТП за участю Geely та Skoda. Як з’ясувалося, винуватець аварії був у стані алкогольного сп’яніння, а "втекти" з місця пригоди йому не дала випадковість.