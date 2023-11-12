Виновник выпил прилично: эксклюзивные фото и видео с места масштабного ДТП с дракой в Киеве

Все обстоятельства происшествия выясняются

Иностранец, совершивший масштабное ДТП в Киеве на Отрадном проспекте 11 ноября и устроивший затем драку, прошел осмотр с помощью драгера. Результат показал, что в крови мужчины было 1,84 промилле.

Об этом информирует Патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook. "Телеграф" в свою очередь публикует в этом материале эксклюзивные фотографии и видео, которые оказались в распоряжении издания.

Отмечается, что масштабная авария на проспекте Отрадном привела к затруднению движения транспорта. Предполагаемого виновника ДТП задержали сотрудники полиции. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Стоит добавить, что такой показатель промилле свидетельствует об опьянении средней степени. На этой стадии могут мозг больше не фиксирует происходящее. Моторные функции сильно нарушены.

При этом человек, у которого в крови выявлено от 1.5 до 2.5 промилле, может чувствовать следующие симптомы: головная боль, слабость, жажда, сниженное настроение с апатией или раздражительностью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве произошло необычное ДТП с участием Geely и Skoda. Как выяснилось, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, а "убежать" с места происшествия ему не дала случайность.