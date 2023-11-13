В Киеве произошло серьезное ДТП: части машин разлетелись по дороге (видео)

Причины аварии устанавливаются

В понедельник, 13 ноября, в Святошинском районе Киева произошло серьезное ДТП. На Борщаговке дорогу не поделили два легковых автомобиля.

На месте работали правоохранители, которым предстоит выяснить все детали аварии. Об этом сообщается в Телеграм-канале "Киевский движ".

Так, известно, что на Борщаговке столкнулись два автомобиля. Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения, а части машин разлетелись по проезжей части.

Стоит отметить, что информации о пострадавших наданный момент нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. По данному факту проводится рассследование.

Авария произошла на Борщаговке

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что появились эксклюзивные фото и видео с места масштабного ДТП с дракой в Киеве. Так, иностранец, совершивший масштабное ДТП в Киеве на Отрадном проспекте 11 ноября и устроивший затем драку, прошел осмотр с помощью драгера. Результат показал, что в крови мужчины было 1,84 промилле. Предполагаемого виновника ДТП задержали сотрудники полиции. Все обстоятельства происшествия выясняются.