Бус з українцями влетів у дерево: у Польщі сталася смертельна ДТП (фото)

Причини ДТП поки не встановлено

Вранці 19 листопада у Польщі внаслідок автомобільної аварії загинули дві жінки та дитина з України. Трагедія сталася близько 4:30 у Верешині біля Грубешова у Люблінському воєводстві.

Як повідомляє Radio Szczecin, на прямій ділянці дороги водій мікроавтобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево, що росте на узбіччі. Зазначається, що у транспортному засобі перебувало 10 осіб. Всі вони є громадянами України.

Як заявила прессекретар Грубешівської поліції Едіта Кристков'як, дві жінки та шестирічна дитина загинули на місці. Решту пасажирів, за її словами, доставили до лікарні.

Слід зазначити, що ДТП сталось на дорозі, яка веде до прикордонного переходу з Україною "Долгобичув – Угринів". Наразі дорога № 844 перекрита. На місці працюють екстрені служби, які з’ясовують деталі аварії.

Верешин на мапі

Нагадаємо, польські автоперевізники заявили, що мають намір перекрити пункт пропуску для вантажних автомобілів – "Шегині – Медика". Починаючи з 6 листопада вони почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.