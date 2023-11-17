Во Львове автомобиль полиции сбил человека насмерть: ГБР обратилось с просьбой

Личность погибшего еще не установили

Утром 17 ноября во Львове автомобиль патрульной полиции сбил мужчину. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 7 часов утра на улице Яворницкого.

Об этом сообщает Варта 1 со ссылкой на очевидцев. В пресс-службе патрульной полиции Львовской области подтвердили информацию о ДТП с участием служебного автомобиля.

Известно, что пострадавшего увезли в больницу, однако он скончался. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Департаментом патрульной полиции проводится служебное расследование. Патрульные отстранены от исполнения служебных обязанностей, предоставляют необходимые показания", — говорится в сообщении полиции.

Представительница Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Татьяна Муравель в комментарии Общественному отметила, что ГБР возбуждено уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (часть вторая статьи 286 Уголовного кодекса Украины).

"Личность погибшего устанавливаем, всех, кому может быть что-то известно, просим сообщить в ДБР по номеру 0800 350 356", — сказала Муравель.

ДТП во Львове 17 ноября 2023 года

Приметы погибшего: возраст – около 70 лет, рост 175 – 180 см, лицо овальное, седые усы. Был одет в куртку коричневого цвета с желтым мехом на воротнике, черные брюки с кожаным ремнем, резиновые галоши черного цвета с мехом внутри.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за 10 месяцев 2023 года полицейские обнаружили около 130 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителей штрафуют и лишают водительских прав.