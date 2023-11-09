Нардепу Николаенко, который насмерть сбил девушку, избрали меру пресечения: что решил суд

Народный избранник не согласен с решением суда и намерен подавать апелляцию

Народного депутата Андрея Николаенко от партии "Батькивщина", который насмерть сбил девушку, отправили под домашний арест. Также его обязали носить электронный браслет.

Как сообщает УНН, такую меру пресечения в четверг, 9 ноября, избрал Печерский районный суд Киева. Он не удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего для нардепа содержания под стражей без возможности внесения залога.

Сторона обвинения заявила, что, по данным проведенной экспертизы, Николаенко двигался со скоростью от 141 до 151 км/ч на участке с максимально допустимой скоростью 110 км/ч. При этом сам Николаенко утверждает, что не превышал допустимую скорость.

"Применить к Николаенко Андрею Ивановичу… меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста… до 4 января. (…) Носить электронное средство контроля", — постановила судья.

Между тем, сам Андрей не согласен с таким решением суда и намерен подавать апелляцию.

"Я не создаю общественной опасности. Лучше бы у меня следователи забрали права, потому что права не забрали, а вот возможности работать в Верховной Раде меня лишили. Буду работать онлайн", — заявил Николаенко в комментарии журналистам в зале суда.

Как сообщал "Телеграф", смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Чоп в селе Березовка (Житомирский район) 3 ноября. Сам Николаенко публично подтвердил эту информацию и заявил, что будет сотрудничать со следствием.