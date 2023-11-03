Дипломатия, бейсбол и нарушения в декларации: что известно о нардепе, сбившем насмерть девушку

В 2019 году Николаенко был избран народным депутатом 9-го созыва от ВО "Батькивщина"

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко за рулем автомобиля "Mercedes-Benz GLE", 3 ноября, на Житомирской трассе сбил 18-летнюю девушку. Она скончалась от полученных травм.

"Телеграф" собрал, что известно об Андрее Николаенко. Он родился 23 июня 1979 года в городе Фастов, Киевской области. В 2000 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Карьера

Карьеру начал в 2002 году. В разное время был третьим секретарем Посольства Украины в Республике Корея, помощником-консультантом народных депутатов, заместителем председателя Кировоградской и Донецкой облгосадминистраций.

В 2019 году Николаенко был избран народным депутатом 9-го созыва от ВО "Батькивщина" номером 19 в списке, как беспартийный. Является членом Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВР.

В 2013-2014 годах являлся председателем Кировоградской облгосадминистрации. Во время событий Евромайдана сумел уладить конфликт с протестующими и предотвратить захват ОГА митингующими. Позднее работал на Донбассе, руководил вопросом восстановления освобожденного в 2014 году Славянска и возобновления бесперебойного водо- и электроснабжения в городе.

В 2017 году стал главой партии "Основа". Ее прямо связывали с известным олигархом Сергеем Тарутой. Политсила выступала за внеблоковый статус Украины, критиковала блокаду временно оккупированных территорий, стремилась к возвращению Крыма и Донбасса по дипломатическому пути и мирному урегулированию.

На сайте движения "Честно" указано, что он является фигурантом антикоррупционного расследования. Однако при переходе по ссылке ресурс выдает ошибку и ведет на несуществующую страницу.

Семейное положение и увлечения

Николаенко женат. Воспитывает двух дочерей. С 23 февраля 2013 года он является президентом Федерации бейсбола и софтбола Украины.

Нарушения в декларации

В январе 2022 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило и направило в Офис генерального прокурора обоснованный вывод об обнаружении нарушений в декларации Андрея Николаенко, пишет "Слово и дело".

По данным НАПК, нардеп Николаенко задекларировал в собственности автомобиль BMW G11 740d xDrive 2017 выпуска, который он приобрел якобы за 1,915 млн грн. В то же время, как установило Нацагентство, согласно договору купли-продажи автомобиля его стоимость составляет почти 3,4 млн грн.

Политик объяснил, что стоимость этой машины изменилась по состоянию на дату подачи декларации, однако подтверждающих документов не предоставил. К тому же Николаенко при декларировании другого имущества указывал его стоимость именно по договорам купли-продажи или оценке, а не по стоимости на момент заполнения декларации. Поэтому в НАПК сочли это нарушением.

Также нардеп на 1650 грн ошибся в стоимости мотоцикла Harley-Davidson FXD 2010 г.в. Кроме того, Николаенко не задекларировал и факт владения его сожительницей компанией "МХП-Тренд Фудз", хотя этот факт и указан в разделе о корпоративных правах членов семьи. Забыл депутат и о своем банковском счете в банке "Конкорд" и счете сожительницы в Альфа-банке.

"Разница в цене авто, на самом деле, понятна любому человеку, когда-либо покупавшему новый автомобиль. За два с половиной года цена изменилась. Поскольку оценка не проводилась, в декларации была указана стоимость для такого автомобиля с официального сайта Минэкономики. Речь идет либо о непрофессионализме НАПК, либо об избирательности", – заявил Николаенко в комментарии изданию.

Напомним, авария произошла 3 ноября на трассе Киев-Чоп в селе Березовка (Житомирский район). Предварительно известно, что в автомобиле народный избранник находился с женой. В Нацполиции сообщили, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" совершил наезд на пешехода, двигаясь в направлении г. Чоп в крайней левой полосе движения.

Место аварии на карте

Как сообщал "Телеграф", Андрей Николаенко официально прокомментировал смертельное ДТП на трассе в Житомирской области. Он признался, что он действительно находился за рулем легковушки, которая наехала на девушку и назвал трагедию "самым страшным, что может случиться" в жизни водителя.