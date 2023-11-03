Наехал на мать с двумя маленькими детьми: в Одессе произошло ДТП

Водитель был трезв

На перекрестке улиц Неделина и Чубаевской в Одессе в четверг, 2 ноября, произошло ДТП. Водитель автомобиля наехал на женщину с двумя детьми.

Во время наезда пострадали семилетняя девочка и ее мать, а двухмесячный мальчик обошелся испугом. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Национальная полиция отмечает, что водитель внедорожника Toyota наехал на женщину, которая вместе со своими детьми переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Перекресток улиц Неделина и Чубаевской в Одессе.

С места ДТП их забрали в больницу, где матери диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и повреждение поясничного отдела позвоночника, а девочке — ушиб и ссадины правого коленного сустава и таза. Мальчик не травмировался.

ДТП на перекрестке улиц Неделина и Чубаевской в Одессе

Правоохранители проверили водителя на состояние алкогольного опьянения и обнаружили, что он был трезв.

Сведения об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Следственные действия продолжаются.

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