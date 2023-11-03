Наїхав на матір з двома маленькими дітьми: в Одесі сталась ДТП

Водій був тверезим

На перехресті вулиць Недєліна та Чубаївської в Одесі у четвер, 2 листопада, сталась ДТП. Водій автомобіля наїхав на жінку з двома дітьми.

Під час наїзду постраждали семирічна дівчинка та її матір, а двомісячний хлопчик минувся переляком. Про це 3 листопада повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Національна поліція зазначає, що водій позашляховика Toyota наїхав на жінку, яка разом зі своїми дітьми переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Перехрестя вулиць Недєліна та Чубаївської в Одесі

З місця ДТП їх забрали до лікарні, де матері діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та пошкодження поперекового відділу хребта, а дівчинці — забій та садна правого колінного суглоба і таза. Хлопчик не травмувався.

ДТП на перехресті вулиць Недєліна та Чубаївської в Одесі

Правоохоронці перевірили водія на стан алкогольного спʼяніння та виявили, що він був тверезим.

Відомості про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. Слідчі дії тривають.

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