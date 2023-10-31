Пьяный мажор стал "трезв". На Тернопольщине требуют честного расследования смертельного ДТП с адвокатом
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32-летний Дмитрий Квятковский не в первый раз становится фигурантом полицейских сводок
Во вторник, 31 октября, в Чорткове Тернопольской области простились с 51-летним Сергеем Тронтом — местным жителем, погибшим в ДТП накануне. За жизнь его 45-летней супруги Галины, состояние которой оценивается как крайне тяжелое, борются врачи. Между тем полиция объявила подозрение водителю Infiniti FX35 — местному адвокату и сыну судьи. Родные пострадавших и активисты уверены: именно он виновен в ДТП с тяжелыми последствиями, но сомневаются в справедливом наказании.
Авария, произошедшая в минувшие выходные в Чорткове, получила резонанс из-за персоналий ее участников. Речь — о водителе кроссовера бизнес-класса Infiniti FX35, который выехал на встречную полосу и врезался в легковушку Peugeot 406. Как выяснилось, за рулем дорогого авто находился 32-летний адвокат Дмитрий Квятковский, являющийся представителем юридической династии. Его мать 60-летняя Лидия Квятковская – судья Чертковского районного суда и в момент аварии она была на пассажирском сиденье в автомобиле. Из открытых источников известно, что Лидию Иосифовну в 2013 году хотели уволить с должности за несоблюдение норм законодательства при рассмотрении дел по искам в местное управление Пенсионного фонда Украины о пересчете и выплате пенсий детям войны и лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Соответствующий вопрос рассматривался в ноябре 2013 года Высшим советом юстиции, но узнал выявление нарушений присяги обнаружено не было, и судья продолжила свою работу.
Известную семью сделали не столько профессиональные достижения, сколько скандал. Прошлой весной Дмитрий сел за рулем под хмельком и был на этом пойман. Но определенные манипуляции позволили мажору-адвокату выйти сухим из воды.
- В марте 2022 года Квятковского остановили на блокпосту военные, увидели, что он пьян и вызвали полицию. Но потому, что адвокат (один из самых богатых и крутых в регионе) был с ними в приятельских отношениях, поняли, дела не будет, и связались со мной как с общественным активистом, — рассказал "Телеграфу" Роман Довбенко. — В частности, мне в руки попало видео, на нем не просто видны сомнительные признаки алкогольного опьянения, а можно наглядно увидеть, что человек просто лыка не вяжет. Я этот ролик опубликовал, пошел страшный резонанс, набралось 1,6 млн. просмотров, но никакой ответственности для Квятковского не наступило.
Не знаю, каким образом, но ему удалось получить в местной больнице (к этому, по моим данным, причастен врач Тарас Вензель ) справку, что он был трезв. Поэтому даже протокол об административном нарушении по статье 130 на адвоката не составили и, соответственно, не привлекли к ответственности. Хотя за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен не только штраф, но и лишение права садиться за руль на год. И если бы это было сделано, то можно было бы избежать нынешней трагедии — смерти одного человека и травмирования еще нескольких. Причинно-следственная связь очевидна, — отмечает активист.
Роман сделал предположение, что и на этот раз Квятковский мог управлять автомобилем под хмельком, но эта информация еще проверяется.
- Водитель Infiniti FX35 сразу на месте аварии "дул" в Drager, прибор алкоголя не показал. Но подозрение по внешнему виду было на то, что он находится в состоянии опьянения. Но это может быть и такой шок — реакция на ДТП, поэтому у него взята кровь, моча и направлены на проверку. Результатов экспертизы пока еще нет, — отметили в комментарии "Телеграфу" в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Тернопольской области.
В полиции также добавили, что водителю кроссовера вечером 30 октября был сообщено о подозрении в нарушении Правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Мужчина находится под стражей. Пострадавшие же в аварии все еще в местной больнице. В общей сложности это четыре человека — трое пассажиров Infiniti FX35 (в том числе 4-летний ребенок), и один Peugeot 406 — эта 45-летняя женщина — в тяжелом состоянии. Тем временем семья погибшего мужчины, похороненного сегодня, ищет свидетелей аварии, что позволило бы расставить точки над "и".
— Мы на 100 процентов уверены, что именно водитель Infiniti FX35 виноват в произошедшем, — рассказал Владимир — шурин погибшего. — Все, что о нем пишут, так и есть. Но надеемся, что на этот раз он не избежит наказания.