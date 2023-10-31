Пьяный мажор стал "трезв". На Тернопольщине требуют честного расследования смертельного ДТП с адвокатом

32-летний Дмитрий Квятковский не в первый раз становится фигурантом полицейских сводок

Во вторник, 31 октября, в Чорткове Тернопольской области простились с 51-летним Сергеем Тронтом — местным жителем, погибшим в ДТП накануне. За жизнь его 45-летней супруги Галины, состояние которой оценивается как крайне тяжелое, борются врачи. Между тем полиция объявила подозрение водителю Infiniti FX35 — местному адвокату и сыну судьи. Родные пострадавших и активисты уверены: именно он виновен в ДТП с тяжелыми последствиями, но сомневаются в справедливом наказании.

Авария, произошедшая в минувшие выходные в Чорткове, получила резонанс из-за персоналий ее участников. Речь — о водителе кроссовера бизнес-класса Infiniti FX35, который выехал на встречную полосу и врезался в легковушку Peugeot 406. Как выяснилось, за рулем дорогого авто находился 32-летний адвокат Дмитрий Квятковский, являющийся представителем юридической династии. Его мать 60-летняя Лидия Квятковская – судья Чертковского районного суда и в момент аварии она была на пассажирском сиденье в автомобиле. Из открытых источников известно, что Лидию Иосифовну в 2013 году хотели уволить с должности за несоблюдение норм законодательства при рассмотрении дел по искам в местное управление Пенсионного фонда Украины о пересчете и выплате пенсий детям войны и лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Соответствующий вопрос рассматривался в ноябре 2013 года Высшим советом юстиции, но узнал выявление нарушений присяги обнаружено не было, и судья продолжила свою работу.

Лидия Квятковская (на фото вместе с коллегой по суду) могла потерять должность десять лет назад.

Известную семью сделали не столько профессиональные достижения, сколько скандал. Прошлой весной Дмитрий сел за рулем под хмельком и был на этом пойман. Но определенные манипуляции позволили мажору-адвокату выйти сухим из воды.

- В марте 2022 года Квятковского остановили на блокпосту военные, увидели, что он пьян и вызвали полицию. Но потому, что адвокат (один из самых богатых и крутых в регионе) был с ними в приятельских отношениях, поняли, дела не будет, и связались со мной как с общественным активистом, — рассказал "Телеграфу" Роман Довбенко. — В частности, мне в руки попало видео, на нем не просто видны сомнительные признаки алкогольного опьянения, а можно наглядно увидеть, что человек просто лыка не вяжет. Я этот ролик опубликовал, пошел страшный резонанс, набралось 1,6 млн. просмотров, но никакой ответственности для Квятковского не наступило.

Даже при наличии такого видео, врач сделал адвоката трезвым.

Не знаю, каким образом, но ему удалось получить в местной больнице (к этому, по моим данным, причастен врач Тарас Вензель ) справку, что он был трезв. Поэтому даже протокол об административном нарушении по статье 130 на адвоката не составили и, соответственно, не привлекли к ответственности. Хотя за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен не только штраф, но и лишение права садиться за руль на год. И если бы это было сделано, то можно было бы избежать нынешней трагедии — смерти одного человека и травмирования еще нескольких. Причинно-следственная связь очевидна, — отмечает активист.

В Peugeot 406 были Галина и Сергей Тронт – муж умер на месте, жена в тяжелом состоянии в больнице.

Роман сделал предположение, что и на этот раз Квятковский мог управлять автомобилем под хмельком, но эта информация еще проверяется.

- Водитель Infiniti FX35 сразу на месте аварии "дул" в Drager, прибор алкоголя не показал. Но подозрение по внешнему виду было на то, что он находится в состоянии опьянения. Но это может быть и такой шок — реакция на ДТП, поэтому у него взята кровь, моча и направлены на проверку. Результатов экспертизы пока еще нет, — отметили в комментарии "Телеграфу" в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Тернопольской области.

Проверка на месте ДТП на алкоголь с помощью Drager дала нулевой результат, заверили в полиции.

В полиции также добавили, что водителю кроссовера вечером 30 октября был сообщено о подозрении в нарушении Правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Мужчина находится под стражей. Пострадавшие же в аварии все еще в местной больнице. В общей сложности это четыре человека — трое пассажиров Infiniti FX35 (в том числе 4-летний ребенок), и один Peugeot 406 — эта 45-летняя женщина — в тяжелом состоянии. Тем временем семья погибшего мужчины, похороненного сегодня, ищет свидетелей аварии, что позволило бы расставить точки над "и".

— Мы на 100 процентов уверены, что именно водитель Infiniti FX35 виноват в произошедшем, — рассказал Владимир — шурин погибшего. — Все, что о нем пишут, так и есть. Но надеемся, что на этот раз он не избежит наказания.