Сбил насмерть военного на блокпосту Киева: СМИ пишут о "непростом" виновнике ДТП

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы

Появились подробности о мужчине, который сбил насмерть военного на блокпосте в Киеве 22 октября. Им оказался адвокат Виталий Туровский.

Правоохранители уже сообщили ему о подозрении. Об этом сообщил OBOZ.UA со ссылкой на собственные источники.

"За рулем автомобиля, сбившего военного на въезде в Киев, был адвокат Виталий Туровский. Вчера, 22 октября, ему сообщили о подозрении", – рассказал собеседник изданию.

Теперь адвокату грозит до восьми лет лишения свободы.

На сайте адвокатского объединения, где работает Туровский, указано, что его специализация — админнарушения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения.

Туровский Виталий Викторович

Напомним, что в Деснянском районе Киева на въезде в город 22 октября машина сбила насмерть военнослужащего. По предварительным данным, водитель из-за плохой видимости, вызванной туманом, поздно увидел грузовой автомобиль и резко затормозил. Но не смог справиться с управлением, и выехал в крайнюю правую полосу движения, где наехал на военного, 1976 года рождения, которой нес службу на блокпосту.

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