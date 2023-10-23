Збив на смерть військового на блокпосту Києва: ЗМІ пишуть про "непростого" винуватця ДТП

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі

З’явилися подробиці про чоловіка, який збив до смерті військового на блокпості в Києві 22 жовтня. Ним виявився адвокат Віталій Туровський.

Правоохоронці вже повідомили йому про підозру. Про це повідомив OBOZ.UA із посиланням на власні джерела.

"За кермом автомобіля, який збив військового на в’їзді до Києва, був адвокат Віталій Туровський. Учора, 22 жовтня, йому повідомили про підозру", — розповів співрозмовник.

Наразі адвокату загрожує до восьми років позбавлення волі.

На сайті адвокатського об’єднання, де працює Туровський, зазначено, що його спеціалізація — адмінпорушення, пов’язані з керуванням транспортними засобами у стані сп’яніння.

Туровський Віталій Вікторович

Нагадаємо, що у Деснянському районі Києва на в’їзді до міста 22 жовтня машина збила до смерті військовослужбовця. За попередніми даними, водій через погану видимість, викликану туманом, пізно побачив вантажний автомобіль і різко загальмував. Але не зміг впоратися з управлінням, і виїхав у крайню праву смугу руху, де наїхав на військового, 1976 року народження, який ніс службу на блокпосту.

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