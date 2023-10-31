П’яний мажор став "тверезим". На Тернопіллі вимагають чесного розслідування смертельної ДТП з адвокатом

32-річний Дмитро Квятковський не вперше стає фігурантом поліцейських зведень

У вівторок, 31 жовтня, у Чорткові на Тернопільщині попрощалися із 51-річним Сергієм Тронтом — місцевим мешканцем, який загинув у ДТП напередодні. За життя його 45-річної дружини Галини, стан якої оцінюється як вкрай тяжкий, борються лікарі. Тим часом поліція оголосила підозру водію Infiniti FX35 — місцевому адвокату та водночас сину судді. Рідні постраждалих і активісти впевнені: саме він винен у ДТП з тяжкими наслідками, але мають сумніви в справедливому покаранні.

Аварія, що сталася минулими вихідними, у Чорткові набула резонансу через персоналії її учасників. Мова — про водія кросовера бізнес-класу Infiniti FX35, що виїхав на зустрічну смугу та врізався у легковик Peugeot 406. Як з'ясувалось, за кермом дорогого авто був 32-річний адвокат Дмитро Квятковський, який є представником юридичної династії. Його мати 60-річна Лідія Квятковська — суддя Чортківського районного суду і в момент аварії вона була на пасажирському сидінні в автівці. З відкритих джерел відомо, що Лідію Йосипівну у 2013-му році хотіли звільнити з посади за недотримання норм законодавства при розгляді справ за позовами до місцевого управління Пенсійного фонду України щодо перерахунку і виплати пенсій дітям війни та особам, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Відповідне питання розглядалось у листопаді 2013-го року Вищою радою юстиції, але ознав виявлення порушень присяги виявлено не було, і суддя продовжила свою роботу.

Лідія Квятковська (на фото разом з колегою по суду) могла втратити посаду десять років тому.

Відомою родину зробили не стільки професійні здобутки, скільки скандал. Минулої весни Дмитро сів за кермом напідпитку і був на цьому спійманий. Але певні маніпуляції дозволили мажору-адвокату вийти сухим з води.

- В березні 2022-го року Квятковського зупинили на блокпосту військові, побачили, що він п'яний і викликали поліцію. Але через те, що адвокат (один з найбільш багатих і крутих в регіоні) був з ними у приятельських відносинах, зрозуміли, справи не буде і зв'язалися зі мною як з громадським активістом, — розповів "Телеграфу" Роман Довбенко. — Зокрема, мені до рук потрапило відео, на ньому не просто видно якість сумнівні ознаки алкогольного сп'яніння, а можна наочно побачити, що людина просто лика не в'яже. Я цей ролик опублікував, пішов страшний резонанс, набралось 1,6 млн переглядів, але жодної відповідальності для Квятковського не настало.

Навіть за наявності такого відео, лікар зробив адвоката тверезим.

Не знаю яким чином, але йому вдалось отримати в місцевій лікарні (до цього, за моїми даними, причетний лікар Тарас Вензель) довідку, що він був тверезий. Через це навіть протокол про адміністративні порушення за статтею 130 на адвоката не склали й, відповідно, не притягнули до відповідальності. Хоча за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння передбачений не тільки штраф, а й позбавлення права сідати за кермо на рік. І якби це було зроблене, то можна було б уникнути цьогорічної трагедії — смерті однієї людини та травмуванню ще кількох. Причинно-наслідковий зв'язок очевидний, — наголошує активіст.

В Peugeot 406 були Галина та Сергій Тронт - чоловік помер на місці, дружина у важкому стані в лікарні.

Роман зробив припущення, що і цього разу Квятковський міг керувати автівкою на підпитку, але ця інформація ще перевіряється.

- Водій Infiniti FX35 одразу на місці аварії "подув" в Drager, прилад алкоголю не показав. Але підозра по зовнішньому вигляду була на те, що він перебуває у стані сп'яніння. Та це може бути й такий шок — реакція на ДТП, тому в нього була взята кров, сеча та направлені на перевірку. Результатів експертизи поки ще немає, — зазначили в коментарі "Телеграфу" у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Тернопільській області.

Перевірка на місці ДТП на алкоголь за допомогою Dragerа дала нульовий результат, запевнили в поліції.

В поліції також додали, що водію ввечері 30 жовтня було повідомлено про підозру у порушенні Правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Чоловік наразі перебуває під вартою. Постраждалі ж у аварії ще й досі у місцевій лікарні. Загалом це четверо людей — троє пасажирів Infiniti FX35 (у тому числі 4-річна дитина), та одна Peugeot 406 — ця 45-річна жінка перебуває в тяжкому стані. Тим часом родина загиблого чоловіка, якого поховали сьогодні, шукає свідків аварії, що дозволило б розставити крапки над "і".

— Ми на 100 відсотків впевнені, що саме водій Infiniti FX35 винний у тому, що сталося, — розповів Володимир — швагер загиблого. — Все, що про нього пишуть, так так і є. Але сподіваємось, що цього разу він не уникне покарання.