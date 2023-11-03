Дипломатія, бейсбол і порушення в декларації: що відомо про нардепа, який на смерть збив дівчину

У 2019 році Ніколаєнка було обрано народним депутатом 9-го скликання від ВО "Батьківщина"

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко за кермом автомобіля "Mercedes-Benz GLE", 3 листопада, на Житомирській трасі збив 18-річну дівчину. Вона померла від отриманих травм.

"Телеграф" зібрав, що відомо про Андрія Ніколаєнка. Він народився 23 червня 1979 року у місті Фастів, що на Київщині. У 2000 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кар’єра

Кар’єру розпочав у 2002 році. У різні часи був третім секретарем Посольства України в Республіці Корея, помічником-консультантом народних депутатів, заступником голови Кіровоградської та Донецької облдержадміністрацій.

У 2019 році Ніколаєнка було обрано народним депутатом 9-го скликання від ВО "Батьківщина" номером 19 у списку як безпартійного. Є членом Комітету з фінансів, податкової та митної політики ВР.

У 2013-2014 роках був головою Кіровоградської облдержадміністрації. Під час подій Євромайдану зумів залагодити конфлікт із протестувальниками та запобігти захопленню ОДА мітингувальниками. Пізніше працював на Донбасі, керував питанням відновлення звільненого у 2014 році Слов’янська та відновлення безперебійного водо- та електропостачання у місті.

2017 року став головою партії "Основа". Її прямо пов’язували із відомим олігархом Сергієм Тарутою. Політсила виступала за позаблоковий статус України, критикувала блокаду тимчасово окупованих територій, прагнула повернення Криму та Донбасу дипломатичним шляхом та мирним врегулюванням.

На сайті руху "Чесно" зазначено, що він є фігурантом антикорупційного розслідування. Однак при переході на посилання ресурс видає помилку і веде на неіснуючу сторінку.

Сімейний стан та захоплення

Ніколаєнко одружений. Виховує двох доньок. З 23 лютого 2013 року він є президентом Федерації бейсболу та софтболу України.

Порушення у декларації

У січні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до Офісу генерального прокурора обґрунтований висновок про виявлення порушень у декларації Андрія Ніколаєнка, пише "Слово і справа".

За даними НАЗК, нардеп Ніколаєнко задекларував у власності автомобіль BMW G11 740d xDrive 2017 року випуску, який він придбав нібито за 1,915 млн грн. Водночас, як встановило Нацагентство, згідно з договором купівлі-продажу автомобіля його вартість становить майже 3,4 млн. грн.

Політик пояснив, що вартість цієї машини змінилася станом на дату подання декларації, проте документів, що підтверджують, не надав. До того ж, Ніколаєнко при декларуванні іншого майна вказував його вартість саме за договорами купівлі-продажу або оцінкою, а не за вартістю на момент заповнення декларації. Тому в НАЗК вважали це порушенням.

Також нардеп на 1650 грн помилився у вартості мотоцикла Harley-Davidson FXD 2010 р.в. Крім того, Ніколаєнко не задекларував і факту володіння його співмешканкою компанією "МХП-Тренд Фудз", хоча цей факт і зазначений у розділі про корпоративні права членів сім’ї. Забув депутат і про свій банківський рахунок у банку "Конкорд" та рахунок співмешканки в Альфа-банку.

"Різниця в ціні авто, насправді, зрозуміла будь-якій людині, яка будь-коли купувала новий автомобіль. За два з половиною роки ціна змінилася. Оскільки оцінка не проводилася, у декларації була вказана вартість для такого автомобіля з офіційного сайту Мінекономіки. Йдеться або про непрофесіоналізм НАЗК, або про вибірковість", – заявив Ніколаєнко у коментарі виданню.

Нагадаємо, аварія сталася 3 листопада на трасі Київ-Чоп у селі Березівка (Житомирський район). Попередньо відомо, що в автомобілі народний обранець був із дружиною. У Нацполіції повідомили, що водій автомобіля "Mercedes-Benz GLE" скоїв наїзд на пішохода, рухаючись у напрямку Чоп у крайній лівій смузі руху.

Місце аварії на карті

Як повідомляв "Телеграф", Андрій Ніколаєнко офіційно прокоментував смертельну ДТП на трасі на Житомирщині. Він зізнався, що він справді перебував за кермом легковика, який наїхав на дівчину і назвав трагедію "найстрашнішим, що може статися" у житті водія.