Нардепу Николаенко, который сбил насмерть девушку, объявили подозрение: что ему грозит

Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения

Народному депутату, который 3 ноября насмерть сбил 18-летнюю девушку в Житомирской области вручили подозрение.

Информацию об этом обнародовала пресс-служба ГБР. Хоть ведомство не называет имени подозреваемого, однако скорее всего речь идет о депутате от "Батькивщины" Андрее Николаенко.

В Бюро сообщили, что трагедия произошла на трассе Киев-Чоп возле села Березовка в Житомирском районе около 10 часов утра.

"Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. Установлено, что народный депутат Украины вопреки требованиям положений ПДД двигался с превышением разрешенной скорости", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что нардепу вручили подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины (ДТП, которое привело к гибели человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от трех до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время принимается решение об избрании меры пресечения подозреваемому. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.

Напомним, что после появления сообщений о смертельной аварии Николаенко публично подтвердил эту информацию и заявил, что будет сотрудничать со следствием.