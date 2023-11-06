Нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на смерть, оголосили підозру: що йому загрожує

Слідство вирішує питання про обрання запобіжного заходу

Народному депутату, який 3 листопада на смерть збив 18-річну дівчину на Житомирщині, вручили підозру.

Інформацію про це оприлюднила пресслужба ДБР. Хоча відомство не називає імені підозрюваного, проте найімовірніше йдеться про депутата від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка.

У Бюро повідомили, що трагедія сталася на трасі Київ-Чоп біля села Березівка на Житомирщині близько 10 години ранку.

"Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що народний депутат України попри вимоги положень правил дорожнього руху рухався з перевищенням дозволеної швидкості", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що нардепу вручили підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (ДТП, що призвело до загибелі людини). Санкція статті передбачає покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.

Зараз приймається рішення про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, що після появи повідомлень про смертельну аварію Ніколаєнко публічно підтвердив цю інформацію і заявив, що співпрацюватиме зі слідством.