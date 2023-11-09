Нардепу Ніколаєнку, який на смерть збив дівчину, обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Народний обранець не погоджується з рішенням суду і має намір подавати апеляцію

Народного депутата Андрія Ніколаєнка від партії "Батьківщина", який на смерть збив дівчину, відправили під домашній арешт. Також його зобов’язали носити електронний браслет.

Як повідомляє УНН, такий запобіжний захід у четвер, 9 листопада, обрав Печерський районний суд Києва. Він не задовільнив клопотання прокурора, який вимагав для нардепа утримання під вартою без можливості внесення застави.

Сторона обвинувачення заявила, що за даними проведеної експертизи, Ніколаєнко рухався зі швидкістю від 141 до 151 км/год на ділянці з максимально допустимою швидкістю 110 км/год. При цьому сам Ніколаєнко стверджує, що не перевищував допустимої швидкості.

"Застосувати до Ніколаєнка Андрія Івановича… запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту… до 4 січня. (…) Носити електронний засіб контролю", — постановила суддя.

Тим часом сам Андрій не згоден з таким рішенням суду і має намір подавати апеляцію.

"Я не створюю суспільної небезпеки. Краще б у мене слідчі забрали права, бо права не забрали, а ось можливості працювати у Верховній Раді мене позбавили. Працюватиму онлайн", — заявив Ніколаєнко в коментарі журналістам у залі суду.

Як повідомляв "Телеграф" смертельна ДТП сталася на трасі Київ-Чоп у селі Березівка (Житомирський район) 3 листопада. Сам Ніколаєнко публічно підтвердив цю інформацію і заявив, що співпрацюватиме зі слідством.