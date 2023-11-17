У Львові автомобіль поліції збив людину на смерть: ДБР звернулося з проханням

Особу загиблого ще не встановили

Зранку 17 листопада у Львові автомобіль патрульної поліції збив чоловіка. Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 7 години ранку на вулиці Яворницького.

Про це повідомляє Варта 1 з посиланням на очевидців. У пресслужбі патрульної поліції Львівської області підтвердили інформацію про ДТП за участю службового автомобіля.

Відомо, що потерпілого відвезли у лікарню, однак він помер. Обставини події наразі встановлюються.

"Департаментом патрульної поліції проводиться службове розслідування. Патрульні відсторонені від виконання службових обовʼязків, надають необхідні покази", — сказано в повідомленні поліції.

Речниця Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львові Тетяна Муравель у коментарі Суспільному зазначила, що ДБР відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (частина друга статті 286 Кримінального кодексу України).

"Особу загиблого встановлюємо, усіх, кому може бути щось відомо, просимо повідомити в ДБР за номером 0800 350 356", — сказала Муравель.

ДТП у Львові 17 листопада 2023 року

Прикмети загиблого: вік — близько 70 років, зріст 175 – 180 см, обличчя овальне, сиві вуса. Був одягнутий у куртку коричневого кольору з жовтим хутром на комірі, чорні брюки зі шкіряним ременем, гумові калоші чорного кольору з хутром всередині.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за 10 місяців 2023 року поліцейські виявили близько 130 тисяч водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Порушників штрафують та позбавляють водійських прав.