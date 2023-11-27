В Киевской области из-за непогоды произошло сразу несколько серьезных ДТП: есть погибшие (фото, видео)

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие

В понедельник, 27 ноября, в Киевской области произошло сразу несколько масштабных аварий. Всему виной непогода в Украине, которая обрушилась на страну в минувшие выходные.

Так, на Киевщине за один день произошло несколько серьезных ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Киевской области.

Известно, что ранним утром в понедельник, 27 ноября, в Белоцерковском районе Киевской области в железобетонный столб врезался водитель легкового автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в пгт Ракитное — по улице Игоря Зинича.

В результате аварии столб рухнул на проезжую часть и спасателям пришлось ликвидировать последствия произошедшего. На месте происшествия работали все экстренные службы области. К счастью, в данном случае обошлось без погибших.

Кроме этого в городе Кагарлык на улице Столичной, в районе автозаправочной станции "Укрнафта", также произошло ДТП. Здесь из-за погодных условий дорогу не поделили два транспортных средства.

В результате аварии, к сожалению, погибло два человека. Еще двое получили травмы и им понадобилась помощь медиков. Причины и обстоятельства данного ДТП предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Киевщине произошла смертельная авария: машины превратились в груды металла (эксклюзивные фото "Телеграфа").

В результате столкновения оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. К сожалению, в аварии есть погибшие и пострадавшие.