Актер Остап Ступка получил приговор за пьяное ДТП: что решил суд

Появились подробности приговора актеру

Известный украинский актер из династии Ступок Остап Ступка в апреле этого года совершил дорожно транспортное происшествие, в котором пострадал человек. ДТП произошло в Голосеевском районе Киева. Теперь суд огласил приговор Остапу Ступке по этому ДТП.

Как сообщает "Телеграф" со ссылкой на Страна.ua, суд вынес приговор по делу о ДТП с участием известного актера Остапа Ступки. Вердикт — ограничение свободы сроком на три года с лишением права управлять транспортными средствами на 8 лет.

Адвокат Остапа Ступки, отметил, что ограничение свободы — не означает лишение свободы. По факту Ступке присудили общественные работы (санкция статьи 61). У Ступки есть право на апелляцию. И по его словам, скорее всего, он будет обжаловать приговор.

Отметим, что накануне в своем последнем слове перед судом Остап Ступка признал свою вину, раскаялся в содеянном и заявил, что выплатил компенсацию потерпевшему. При этом актер попросил у суда не лишать его свободы, а назначить штраф и лишить водительского удостоверения на 5 лет.

Примечательно, что потерпевший в этой аварии, который получил серьезные травмы, заявил на последнем заседании суда, что у него нет претензий к Ступке и что он получил компенсацию от актера.

Скриншот из видео с суда

Подробности ДТП с Остапом Ступкой

В апреле 2023 года украинский актер Остап Ступка, будучи нетрезвым, на своем автомобиле Range Rover протаранил припаркованный Mitsubishi. В результате аварии травмы получил 38-летний мужчина, который сидел в Mitsubishi. Потерпевшего госпитализировали, он три дня провел в реанимации без сознания. В то же время драгер показал у Остапа Ступки 1,62 промилле алкоголя при норме 0,3. Все это время с апреля шло следствие и суды, теперь актер получил свой приговор по этому ДТП.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из актеров попадал в пьяное ДТП. В списке не только Остап Ступка, Ван Дамм и автор "Криминального чтива".