Актор Остап Ступка отримав вирок за п’яну ДТП: що вирішив суд

З’явилися подробиці вироку акторові

Відомий український актор з династії Ступок Остап Ступка у квітні цього року здійснив дорожньо-транспортну пригоду, в якій постраждала людина. ДТП сталася у Голосіївському районі Києва. Тепер суд оголосив вирок Остапу Ступці по цій ДТП.

Як повідомляє "Телеграф" з посиланням на Страна.ua, суд ухвалив вирок у справі про ДТП за участю відомого актора Остапа Ступки. Вердикт — обмеження волі на три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на 8 років.

Адвокат Остапа Ступки зазначив, що обмеження волі — не означає позбавлення волі. За фактом Ступці було присуджено громадські роботи (санкція статті 61). Ступка має право на апеляцію. І за його словами, швидше за все, він оскаржуватиме вирок.

Зазначимо, що напередодні у своєму останньому слові перед судом Остап Ступка визнав свою провину, покаявся у скоєному та заявив, що виплатив компенсацію потерпілому. При цьому актор попросив у суду не позбавляти його волі, а призначити штраф і позбавити посвідчення водія на 5 років.

Примітно, що потерпілий у цій аварії, який отримав серйозні травми, заявив на останньому засіданні суду, що не має претензій до Ступки і що він отримав компенсацію від актора.

Скріншот із відео з суду

ДТП з Остапом Ступкою

У квітні 2023 року український актор Остап Ступка, будучи нетверезим, своїм авто Range Rover протаранив припаркований Mitsubishi. Внаслідок аварії травми отримав 38-річний чоловік, який сидів у Mitsubishi. Потерпілого госпіталізували, він три дні провів у реанімації непритомний. У той же час драгер показав у Остапа Ступки 1,62 проміле алкоголю за норми 0,3. Весь цей час із квітня йшло слідство і суди, тепер актор отримав свій вирок щодо цієї ДТП.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з акторів потрапляв у п’яну ДТП. У списку не лише Остап Ступка, Ван Дамм та автор "Кримінального чтива".