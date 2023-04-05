Остапу Ступці загрожує в’язниця через ДТП: що кажуть у поліції

Актор може потрапити до в’язниці

Український актор театру та кіно Остап Ступка потрапив в аварію в Києві, через що постраждала одна людина. Тепер актору може загрожувати ув’язнення.

Як інформує пресслужба столичної поліції, підозрюваному у скоєнні злочину оголошено про підозру за статтею ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння).

Правоохоронці інформують, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням прав терміном від трьох до п’яти років.

"Потерпілий перебуває у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості, а водій позашляховика затриманий і буде поміщений до ізолятора тимчасового тримання", — йдеться в повідомленні.

У поліції не називають ім’я правопорушника, однак зазначають, що він 1967 року народження, а також, що ДТП сталося 4 квітня у Голосіївському районі. З цього можна зробити висновок, що справді йдеться про Остапа Ступку.

Нагадаємо, на місці події побував кореспондент "Телеграфа", який показав, як виглядають обидва автомобілі після зіткнення.