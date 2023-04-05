Остапу Ступке грозит тюрьма из-за ДТП: что говорят в полиции

Актер может попасть в тюрьму

Украинский актер театра и кино Остап Ступка угодил в аварию в Киеве, из-за чего пострадал один человек. Теперь актеру может грозить тюремное заключение.

Как информирует пресс-служба столичной полиции, подозреваемому в совершении преступления объявлено о подозрении по статье ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, пребывающими в состоянии алкогольного опьянения).

Правоохранители информируют, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением прав на срок от трех до пяти лет.

"Пострадавший находится в больнице с травмами разной степени тяжести, а водитель внедорожника задержан и будет помещен в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении.

В полиции не называют имя правонарушителя, однако указывают, что он 1967 года рождения, а также, что ДТП произошло 4 апреля в Голосеевском районе. Из этого можно сделать вывод, что речь действительно идет об Остапе Ступке.

Напомним, на месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа", который показал, как выглядят оба автомобиля после столкновения.