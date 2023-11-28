Киев и Одессу освобождают от снежных ловушек: для столицы сделали тревожное предупреждение

Городские службы в свою очередь продолжают уборку снега и обработку дорог противогололедными средствами

Серьезная непогода, которая бушует в Украине уже несколько дней, в ближайшее время снова вернутся в Киев и область. Синоптики прогнозируют в столице чередование периодов спокойной и динамичной погоды на этой неделе.

Так, в среду, 29 ноября, новый циклон с юго-запада и принесет снег и дождь в Киев и область. На дорогах вновь появится гололедица. Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Городские службы в свою очередь продолжают уборку снега и обработку дорог противогололедными средствами. Также проводится уборка дворов и придомовых территорий.

Преодолевая последствия вчерашнего снегопада, на городских дорогах и тротуарах работают 333 единицы техники и 557 специалистов в составе 72 бригад по ручной уборке "Киевавтодора". Парки и зеленые зоны обрабатывают 232 работника и 7 единиц техники. Также дворы и придомовые территории убирают более 3330 работников управляющих компаний.

Водителей просят учитывать погодные условия и быть крайне осмотрительными на дороге. Также владельцам авто напомнили, что транспортные средства необходимо парковать в соответствии с правилами, чтобы не мешать спецтранспорту экстренных и коммунальных служб.

В то же время известны последствия непогоды в Одесской области. Там спасательным группам удалось достать из снежных ловушек уже 2498 человек, из них 162 ребенка. Отбуксировано 849 транспортных средств, из них 24 автобуса и 17 карет скорых. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

Спасатели оказывают помощь нескольким забуксовавшим на автомобилях уже сегодня утром. Также стоит добавить, что с начала суток по состоянию на 08:00 в области зафиксировано 20 ДТП. Все без пострадавших.

В результате непогоды также есть перебои с электричеством. В 313 населенных пунктах отсутствует свет. Энергетики ДТЭК работают над ликвидацией последствий круглосуточно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе в результате сильной непогоды упала 100-метровая труба котельной. В сети появились фотографии с места происшествия.