Негода відступає, але в одному регіоні ще затримається: прогноз на найближчі дні

Грудень розпочнеться з потепління

Циклон, який спричинив сильну негоду в Україні 26-27 листопада, вже практично за межами країни. Опадів 28 листопада на переважній території країни не прогнозується, лише на заході ще можливий сніг із дощем.

Як свідчать прогнози Укргідрометцентру, на решті території країни 28 листопада буде суха, мінлива хмарність. Вдень термометри покажуть від -5 (північ) до +10 (південь) градусів.

Карта погоди на 28 листопада

Проте вже 29 листопада опади різної інтенсивності ймовірні по всій країні: на заході це буде сніг, у південній та східній частинах країни — дощ, на решті території сніг із дощем. Вночі синоптики прогнозують -8 +7 градусів, удень очікується -4 +9 градусів (у Криму до +13). Найхолодніше буде на заході, а найвищі градуси прогнозуються на півдні України.

Карта погоди на 29 листопада

В останній день осені, 30 листопада, сніг з дощем можливий на Волині, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях, на решті території без опадів, мінлива хмарність. Вночі буде 0 -7 (у Криму плюсова температура), вдень прогнозується -4 +6 градусів.

Перший день зими, 1 грудня, принесе опади, лише на Півдні та на Дніпропетровщині буде сухо. Вночі на термометрах буде +2 -6 градусів, вдень синоптики обіцяють -1 +11 градусів.

Карта погоди на 1 грудня

У суботу, 2 грудня, опади можливі по всій країні, місцями — дощ зі снігом. При цьому потеплішає — вночі термометри показуватимуть -1 +9 градусів, вдень очікується 1-14 градусів тепла (у Криму до +16). На материковій частині країни найтепліше буде на півдні та південному сході.

Карта погоди на 2 грудня

Раніше народний синоптик з Волині Володимир Деркач розповів "Телеграфу", на яку погоду чекати у грудні. Перша третина місяця супроводжуватиметься помітним похолоданням, особливо сильно похолодає вночі, проте температур нижче 10 градусів нижче нуля не очікується.