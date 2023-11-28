Непогода отступает, но в одном регионе еще задержится: прогноз на ближайшие дни

Декабрь начнется с потепления

Циклон, вызвавший сильную непогоду в Украине 26-27 ноября, уже практически за пределами страны. Осадков 28 ноября на преимущественной территории страны не прогнозируется, только на западе еще вероятен снег с дождем.

Как свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра, на остальной территории страны 28 ноября будет сухо, переменная облачность. Днем термометры покажут от -5 (север) до +10 (юг) градусов.

Карта погоды на 28 ноября

Однако уже 29 ноября, осадки разной интенсивности вероятны по всей стране: на западе это будет снег, в южной и восточной частях страны — дождь, на остальной территории снег с дождем. Ночью синоптики прогнозируют -8 +7 градусов, днем ожидается -4 +9 градусов (в Крыму до +13). Холоднее всего будет на западе, а самые высокие градусы прогнозируются на юге Украины.

Карта погоды на 29 ноября

В последний день осени, 30 ноября, снег с дождем возможен на Волыни, в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях, на остальной территории без осадков, переменная облачность. Ночью будет 0 -7 (в Крыму плюсовая температура), в дневные часы прогнозируется -4 +6 градусов.

Первый день зимы, 1 декабря, принесет осадки, только на Юге и Днепропетровщине будет сухо. Ночью на термометрах будет +2 -6 градусов, днем синоптики обещают -1 +11 градусов.

Карта погоды на 1 декабря

В субботу, 2 декабря, осадки вероятны по всей стране, местами — дождь со снегом. При этом потеплеет — ночью термометры будут показывать -1 +9 градусов, в дневное время ожидается 1-14 градусов тепла(в Крыму до +16). На материковой части страны теплее всего будет на юге и юго-востоке.

Карта погоды на 2 декабря

Ранее народный синоптик с Волыни Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", какой погоды ждать в декабре. Первая треть месяца будет сопровождаться заметным похолоданием, особенно сильно похолодает в ночное время, однако температур ниже 10 градусов ниже нуля не ожидается.