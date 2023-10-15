Зима уже близко: 5 лайфхаков, которые помогут легче пережить российский энерготеррор

Соблюдение простых правил поможет пережить зиму в комфорте

российские оккупанты снова атакуют энергосистему Украины. Более того, по данным британской разведки, прямо сейчас страна-агрессор копит ракеты для будущих массированных атак. В связи с этим украинцам лучше уже сейчас готовиться к возможным отключениям света. Например, записаться лайфхаками на зиму.

"Телеграф" рассказывает о простых советах, которые помогут согреться зимой в условиях российского энерготеррора. Они помогут легче пережить эти тяжелые дни.

Пейте больше теплого

Горячие напитки, особенно перед сном, помогут вашему организму находиться в тепле. Перед тем как лечь спать, выпейте горячий чай, молоко, какао или другой ваш любимый напиток.

Грейте кровать

Используйте для обогрева спального места любые доступные способы — электроодеяло или электрогрелки. В крайнем случае — налейте в бутылки (лучше стеклянные) горячую воду, заверните в полотенце и положите под одеяло.

Оденьтесь в сухое и теплое

Когда вы пришли с холодной улицы, то сразу же переодевайтесь в теплую и сухую одежду. Ее можно заранее оставить возле батареи или сушки.

Теплые носки

Руки и ноги охлаждаются быстрее, чем другие части тела, поэтому, чтобы обеспечить комфортный сон, важно ухаживать за ними. Здесь помогут термоноски, шерстяные или ангоровые носки, которые помогут сохранить тепло и сделать ваш сон более комфортным.

Проветривайте, но не делайте сквозняки

Даже в холодное время проветривать жилье нужно обязательно. При этом следите, чтобы не было сквозняков — закрывайте двери между комнатами, задвигайте шторы. Самое оптимальное — проветрить утром, после пробуждения и в каждой комнате по очереди.

Напомним, ранее мы писали о том, что всего одна дешевая вещь поможет утеплить ваш дом в холодную пору года.