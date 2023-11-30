Сотні "Шахедів" і негода атакували Україну: кліматологи розказали, чи буде погода грудня на нашому боці

В грудні в Україні можуть повторитися потужні циклони

Наприкінці календарної осені на Україну обрушилася негода, спровокована потужним циклоном з південного заходу. Внаслідок потужних снігопадів і шквального вітру без електроенергії залишились більш як півтори тисячі населених пунктів у 17 регіонах країни! І це ще окупанти не почали масованих ракетних обстрілів України, які очікуються взимку.

Та календарна зима вже зовсім близько. І хоча синоптики та кліматологи обіцяють, що серйозних холодів у сезоні 2023-2024 не буде, це не означає, що Україна уникне гостин нових потужних циклонів, як це спостерігалося днями. Яких сюрпризів чекати від першого місяця зими – грудня, дізнавався "Телеграф".

Температура в грудні

За прогнозами Укргідрометцентру, грудень 2023 буде теплішим, аніж зазвичай.

"В грудні температура очікується вищою за норму і загальна тенденція до того, що зима буде теплою – зберігається", – пояснила "Телеграфу" завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

Так, якщо нормальна температурна картина першого місяця зими становить 1-5 градусів морозу, (на Закарпатті та у південних областях від 0 до 6 градусів тепла), то цього року середня місячна температура у грудні очікується в діапазоні від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (в Криму до +4 °С), що на 1-1,5 градуси вище за норму.

І дебют грудня, дійсно, очікується теплим. Так, 1-2 грудня, на сході та в центрі країни термометри вдень покажуть від 4 до 9 градусів тепла, а на півдні взагалі буде майже весна: від 10 до 14 градусів з позначкою "плюс". Морозні температури в ці дні триматимуться лише на півночі та заході, однак нижче 5 градусів морозу температура повітря не опуститься навіть уночі.

У наступні дні, 3-4 грудня, температура повітря знизиться: на півдні та сході вдень до +2 °С, а на півночі, заході та в центрі до 2-5 градусів морозу.

"Навіть якщо ми говоримо, що температура повітря взимку очікується вищою за норму, потрібно розуміти, що температури все ж будуть зимові", – додає Балабух.

Такі температурні "гойдалки", за словами завідувачки відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди українського Гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової, у грудні стануть звичним явищем.

"Перепади температур обов’язково будуть. Наприкінці першої декади грудня вони можуть посилитися: до 10 градусів морозу вночі і навіть нижче. А потім температура повітря може бути дуже високою. До +5 градусів і вище", – підкреслює Мартазінова.

Друга декада грудня, за даними метеорологічних ресурсів, відзначиться підвищенням температури. В центрі, на заході та сході країни стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 5 градусів тепла вдень і не більше 3 градусів морозу вночі.

На півдні, впродовж другої декади грудня, вдень очікується від 4 до 9 градусів з позначкою "плюс", а вночі близько нуля і без морозних температур.

Найпрохолодніше буде на півночі: денні показники температури впродовж другої десятиденки становитимуть від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а от вночі стабільні морози до 5 градусів з позначкою "мінус".

Заключна декада першого місяця зими буде дещо прохолоднішою, але без критичного мінусу. На заході, півночі, сході та в центрі стовпчики термометрів "гулятимуть" між позначками 1 і 3 градуси нижче нуля, а вночі падатимуть до 6 градусів морозу. На півдні ж зберігатиметься "плюс": від 2 до 5 градусів тепла вдень, і близько 0 °С синоптики прогнозують вночі.

Прогноз народного синоптика

Народний синоптик з Волині Володимир Деркач, так само як і синоптики та вчені-кліматологи, не прогнозує жорстких морозів у грудні.

За його словами, перша декада грудня почнеться помірним похолоданням. Опадів буде мало, вночі суцільний "мінус", хоча нижче як 10 градусів морозу температура повітря не впаде. Середина першої декади буде холодною: "мінус" з’явиться і вдень. Вночі можливі деякі сплески морозів на короткий період.

Друга декада на початку ще буде холодною, однак із середини місяця трохи потеплішає, але нічний "мінус" ще зберігатиметься. Випадатимуть дні зі знаком "плюс", опади помірні. На кінець другої декади грудня температура почне підвищуватись, навіть вночі деколи буде спостерігатися "плюс" в окремі дні, хоча здебільшого таки будуть морози. Сильних опадів не буде спостерігатись.

Третя декада грудня буде теплішою за дві попередні. Вдень досить часто буде "плюс", вночі – здебільшого "мінус", хоча сильних морозів не буде. Опади помірні, лише іноді притрусить невеликим шаром снігу, який розтане у денну пору доби, резюмував народний синоптик.

Що може піти не так

Відсутність лютих морозів у грудні, безперечно, радує українців, які буквально щохвилини очікують російських ракетних атак, націлених на знищення енергетичної інфраструктури. Втім, у грудні Україну знову турбуватиме негода: шквальні вітри, хуртовини та снігопади. Це саме ті погодні сюрпризи, які й несуть з собою циклони, що пройшли днями країною.

"Вихід південних циклонів – типове явище. Взимку, порівняно з літнім періодом, значно посилюється циклонічна діяльність і саме південні циклони – найбільш небезпечні, особливо, коли це серія, що йдуть один за одним. Імовірність того, що в грудні на територію України будуть виходити такі циклони, звісно, існує", – підкреслює Балабух.

За словами Вазіри Мартазінової, саме температурні "гойдалки", які очікуються у грудні, і вказують на те, що екстремального погіршення погодних умов не уникнути.

"Те, що ми спостерігали наприкінці листопада, це так зване передзим'я, яке показує, якою може бути зима. Зараз температурний режим дуже нестійкий, і за рахунок цього циклонічних утворень стає дедалі більше. Між іншим, влітку були такі ж циклонічні утворення, але вони відходили північніше, тому в Україні було сухо. А зараз циклони виходять з Атлантики, зимова "шапка" з полюсу опускається до півдня і ці процеси будуть нас неодноразово відвідувати у грудні", – резюмувала вчена.