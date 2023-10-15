Зима вже близько: 5 лайфхаків, які допоможуть пережити російський енерготерор

Дотримання простих правил допоможе пережити зиму в комфорті

російські окупанти знову атакують енергосистему України. Більше того, за даними британської розвідки, зараз країна-агресор накопичує ракети для майбутніх масованих атак. У зв’язку із цим українцям краще вже зараз готуватися до можливих відключень світла. Наприклад, записатися лайфхаками на зиму.

"Телеграф " розповідає про прості поради, які допоможуть зігрітися взимку в умовах російського енерготерору. Вони допоможуть легко пережити ці важкі дні.

Пийте більше теплого

Гарячі напої, особливо перед сном, допоможуть вашому організму бути у теплі. Перед тим як лягти спати, випийте гарячий чай, молоко, какао або інший ваш улюблений напій.

Грійте ліжко

Використовуйте для обігріву спального місця будь-які доступні способи — ковдру або електрогрілки. У крайньому випадку — налийте в пляшки (краще скляні) гарячу воду, загорніть у рушник і покладіть під ковдру.

Одягніться в сухе та тепле

Коли ви прийшли з холодної вулиці, то одразу ж переодягайтесь у теплий та сухий одяг. Її можна заздалегідь залишити біля батареї чи сушіння.

Теплі шкарпетки

Руки та ноги охолоджуються швидше, ніж інші частини тіла, тому, щоб забезпечити комфортний сон, важливо доглядати за ними. Тут допоможуть термошкарпетки, вовняні або ангорові шкарпетки, які допоможуть зберегти тепло та зробити ваш сон комфортнішим.

Провітрюйте, але не робіть протяги

Навіть у холодну пору провітрювати житло потрібно обов’язково. При цьому слідкуйте, щоб не було протягів – зачиняйте двері між кімнатами, засувайте штори. Найоптимальніше — провітрити вранці, після пробудження і в кожній кімнаті по черзі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що всього одна дешева річ допоможе утеплити ваш будинок в холодну пору року.