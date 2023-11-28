рф проводить масовану атаку на Україну: застосовують багато груп дронів і не тільки

Увечері 28 листопада в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Сирени лунають одразу у кількох регіонах країни. У ЗСУ говорять про атаку дронів одразу з кількох напрямків.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, одні з ударних БПЛА ЗС рф заходять у повітряний простір Полтавщини і тримають курс на північний захід. Ще кілька груп літальних апаратів противника зараз перебувають у Дніпропетровській області.

Крім того, кілька груп ударних БПЛА було зафіксовано в Херсонській та Миколаївській областях. Під час виявлення вони тримали курс на північний захід.

Крім цієї загрози, зазначають у ЗСУ, існує ще й ймовірність застосування балістичного озброєння у таких областях: Сумська, Полтавська, Донецька та Харківська.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що днями росія провела масовану атаку дронами на Київщину. На цей раз окупанти застосували новинку — чорні "Шахеди". Колір цей досягається через карбон, яким обшили БПЛА, щоб зробити його менш помітним для українських сил ППО.